БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - июне 2021 года экспортировала в Россию более 28 миллионов бутылок вина, что на восемь процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные Национального агентства вина Грузии.

Таким образом, Россия стала крупнейшим импортером грузинского вина. На втором месте - Украина (более 5,2 миллиона бутылок вина, рост импорта на 15 процентов), на третьем - Польша (свыше 2,8 миллиона бутылок вина, рост импорта на 31 процент).

По данным агентства, Азербайджан в указанный период импортировал более 133 тысяч бутылок грузинского вина, что на 41 процент превышает показатель января - июня прошлого года.

Грузия экспортировала в США 502 353 бутылки вина, что на 35 процентов больше, чем в прошлом году, в Израиль - 273 860 бутылок (рост на 63 процента), в Германию - 364 459 бутылок вина (рост на четыре процента).

Грузия в январе - июне экспортировала в 56 стран 46,4 миллиона бутылок вина, что на 13 процентов больше, чем в первом полугодии прошлого года. Общая стоимость продукции составила 104 миллиона долларов, что на семь процентов больше, чем в прошлом году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)