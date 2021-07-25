В Тбилиси выросло число сделок с недвижимостью - Colliers International

БАКУ /Trend/ - В июне 2021 года в Тбилиси было продано 3 378 квартир, что на 10 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет канадской организации по оказанию услуг в сфере недвижимости Colliers International.

Рынок недвижимости столицы Грузии в указанный период составил 153 миллиона долларов, что на пять процентов больше, чем в 2019 году.

В июне в Тбилиси было зарегистрировано 2 165 сделок купли-продажи квартир в новостройках, что на семь процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. В то же время число сделок на рынке вторичного жилья выросло на 17 процентов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)