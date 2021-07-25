Азербайджан сократил импорт лекарственных препаратов из Грузии

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2021 года из Грузии в Азербайджан было экспортировано 226 тонн медикаментов на сумму восемь миллионов долларов, что на 10,5 процента, или 27 тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в первом полугодии составил 493,25 миллиона долларов, что на 9,5 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Азербайджан в указанный период занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии с долей 7,9 процента в общем товарообороте после Турции, России и Китая.

В первом полугодии Грузия экспортировала в Азербайджан продукцию на 244,3 миллиона долларов, что на 20,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время импорт Грузии из Азербайджана сократился на 6,7 процента - до 248,8 миллиона долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)