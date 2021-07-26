Названы основные туркменские сектора, представляющие интерес для Австрии
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Рассмотрены дальнейшие задачи Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека
Правительство Азербайджана подтвердило Signify проект по созданию "умного" освещения по всему городу Баку - вице-президент
Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции (ФОТО)
Распространенная армянской стороной информация о боях является необоснованной - минобороны Азербайджана
Российская госкорпорация поддержит проекты по поставкам высокотехнологичной продукции и услуг в Азербайджан
На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено более 500 неразорвавшихся боеприпасов - агентство
Вопрос работы общественного транспорта по выходным дням пока не обсуждается - помощник Президента Азербайджана
Узбекистан и Азербайджан прорабатывают новый проект межправсоглашения в сфере международных автоперевозок (Эксклюзив)
Министр финансов Израиля объявил, что будет способствовать увеличению надбавки к доходу для пожилых людей
«Деловая миссия российских компаний под эгидой АО «РОСЭКСИМБАНК» в Баку имеет ключевое значение для развития отношений между Азербайджаном и Россией – Азер Талыбов
Узбекистан о потенциале сотрудничества с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях (Эксклюзив)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана готово предоставить предпринимательству платформу, основанную на кластерном развитии
Вопрос открытия в Азербайджане в ближайшее время представительства РОСЭКСИМБАНК не рассматривается - председатель правления
РОСЭКСИМБАНК представит в Азербайджане конкурентоспособные и выгодные предложения российских компаний
В Азербайджане назван список сфер, где будут требоваться свидетельство о вакцинации или сертификат иммунитета от COVID-19
Элин Сулейманов назначен послом Азербайджана в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Деструктивная позиция Армении препятствует полной реализации трехсторонних заявлений – Джейхун Байрамов