Грузии планирует поддерживать высокие темпы экономического роста
БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии планирует приложить усилия для поддержания высокого темпа экономического роста.
Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По словам министра, документ об экономическом развитии на 10 лет охватывает не менее двенадцати основных направлений:
- структурное улучшение экономики;
- развитие внешней торговли;
- привлечение инвестиций;
- развитие ММСП;
- развитие рынка капитала;
- реформа госпредприятий;
- устойчивое и долгосрочное развитие сектора по добыче полезных ископаемых;
- обеспечение устойчивости энергетического сектора;
- рост конкурентоспособности транспортного и логистического сектора;
- развитие цифровой экономики;
- развитие туризма;
- развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях.
Проект предусматривает перечень показателей, часть которых планируется достичь к 2025 году, а остальные – к 2030 году.
"Нашей основной задачей в ближайшей и среднесрочной перспективе будет поддержание высоких темпов экономического роста, а также стабильной макроэкономической среды", – отметила Турнава.
По ее словам, важно, чтобы выгоды экономического развития затрагивали каждого гражданина страны, что требует развития местного производства, ориентированного на экспорт, продвижения малого и среднего бизнеса, привлечения иностранных инвестиций и постепенной интеграции на единый рынок ЕС.
"Беспрецедентный рост экономики в апреле и мае дает основания полагать, что мы завершим год как минимум с 8-процентным ростом. Это означает, что мы полностью обнулим прошлогоднее падение в 6,2 процента и перейдем на абсолютный рост. В 2025–2030 годах мы сохраним экономический рост на уровне 5–5,5 процента, что укрепит наш статус в качестве регионального лидера в плане экономического роста", – подчеркнула Турнава.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)