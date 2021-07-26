Грузии планирует поддерживать высокие темпы экономического роста

БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии планирует приложить усилия для поддержания высокого темпа экономического роста.

Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам министра, документ об экономическом развитии на 10 лет охватывает не менее двенадцати основных направлений:

- структурное улучшение экономики;

- развитие внешней торговли;

- привлечение инвестиций;

- развитие ММСП;

- развитие рынка капитала;

- реформа госпредприятий;

- устойчивое и долгосрочное развитие сектора по добыче полезных ископаемых;

- обеспечение устойчивости энергетического сектора;

- рост конкурентоспособности транспортного и логистического сектора;

- развитие цифровой экономики;

- развитие туризма;

- развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях.

Проект предусматривает перечень показателей, часть которых планируется достичь к 2025 году, а остальные – к 2030 году.

"Нашей основной задачей в ближайшей и среднесрочной перспективе будет поддержание высоких темпов экономического роста, а также стабильной макроэкономической среды", – отметила Турнава.

По ее словам, важно, чтобы выгоды экономического развития затрагивали каждого гражданина страны, что требует развития местного производства, ориентированного на экспорт, продвижения малого и среднего бизнеса, привлечения иностранных инвестиций и постепенной интеграции на единый рынок ЕС.

"Беспрецедентный рост экономики в апреле и мае дает основания полагать, что мы завершим год как минимум с 8-процентным ростом. Это означает, что мы полностью обнулим прошлогоднее падение в 6,2 процента и перейдем на абсолютный рост. В 2025–2030 годах мы сохраним экономический рост на уровне 5–5,5 процента, что укрепит наш статус в качестве регионального лидера в плане экономического роста", – подчеркнула Турнава.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)