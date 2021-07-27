Казахстану необходимо перейти на самообеспечение продукцией сельского хозяйства - президент

БАКУ /Trend/ - Казахстану необходимо перейти практически полностью на самообеспечение продукцией сельского хозяйства.

Об этом, как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Акмолинскую область.

В ходе поездки Токаев посетил предприятие KazRost Engineering Ltd., которое осуществляет сборку зерноуборочных комбайнов VECTOR410KZ и ACROS в рамках сотрудничества с российской компанией «Ростсельмаш».

Как сообщил директор компании Кайрат Калманбаев, в прошлом году были произведены 504 комбайна на 29,5 миллиарда тенге (68,7 миллиона долларов). До конца нынешнего года планируется собрать 598 комбайнов и 300 колесных тракторов четырех моделей марки YTO.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость выпускаемой продукции для целинных регионов Казахстана.

«В принципе, сельхозмашиностроение – приоритетное направление для нас. Правительство должно заниматься вопросами сельского хозяйства. Видите, что происходит в мире. Цены на продовольствие выросли на 40 процентов. Мы пытаемся сдержать рост цен, задача нелегкая, мы будем решать эти вопросы. Конечно же, Казахстан должен быть с развитым сельским хозяйством. Мы должны перейти практически полностью на самообеспечение продукцией сельского хозяйства. Сейчас мы работаем с крупными компаниями и инвесторами», – сказал глава государства.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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