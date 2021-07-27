Азербайджан и Сербия нацелены на налаживание активных деловых связей - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Сербия нацелены на установление активных деловых связей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе азербайджано-сербского бизнес-форума.

"Наша цель - наладить устойчивые и активные деловые связи. Верим, что две страны связывают хорошие деловые отношения. Это позволяет наладить более широкие контакты между людьми, увеличить товарооборот и реализовать совместные инвестиционные проекты. Считаю, что сфера торговли имеет огромный потенциал. Несмотря на то, что за первые пять месяцев 2021 года у нас был зафиксирован 55-процентный рост товарооборота, в конечном итоге этот показатель далек от нашего потенциала. Поэтому мы выступаем за активизацию торговли между двумя странами. Мы уже обсуждали этот вопрос, и я почти уверен, что наши бизнесмены также обсудят потенциал экспорта азербайджанской сельхозпродукции в Сербию. Мы определим перечень товаров. С другой стороны, импорт сербской продукции в Азербайджан растет, и есть возможности для увеличения этого потенциала. Кроме того, мы считаем, что у наших компаний есть огромный потенциал для работы над совместными инвестиционными проектами", - сказал Бабаев.

По его словам, в результате усилий глав Азербайджана и Сербии и подписанных документов отношения двух стран вышли на более высокий уровень.

"Товарооборот между двумя странами вырос на 6,3 процента в прошлом году и на 55,4 процента - в январе - мае нынешнего года. У нас есть большой потенциал для расширения этого сотрудничества. Надеюсь, что сербские компании также примут активное участие в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана. В Азербайджане сформирована благоприятная бизнес-среда, что достигнуто путем обеспечения устойчивого экономического развития и расширения ненефтяного сектора. Кроме того, новая свободная экономическая зона Алят будет привлекательной для инвесторов в ненефтяном секторе", - сказал Бабаев.

Он также заявил о важности проведения бизнес-форумов с точки зрения дальнейшего расширения двусторонних отношений и формирования новых направлений сотрудничества.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)