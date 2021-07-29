Туркменская кофейная продукция экспортирована в Россию

БАКУ /Trend/ - Туркменская кофейная продукция хозяйственного общества «Toýly» впервые была экспортирована за рубеж - в Россию, сообщает Trend в четверг со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».

В Россию были экспортированы 20 тонн кофейной продукции.

В настоящее время предприятие ведет переговоры о поставках своей продукции также в Казахстан, Узбекистан, Дубай.

Сырье для производства кофейной продукции поставляется предприятию из таких стран, как Индонезия, Бразилия, Вьетнам, Малайзия, Австралия, Турция.

Отметим, что за первое полугодие 2021 года объём товарооборота по министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,7 процента, а производство продукции – на 11,8 процента.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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