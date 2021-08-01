Грузия обнародовала экспорт сельхозпродукции в Туркменистан
БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - апреле 2021 года экспортировала в Туркменистан сельскохозяйственную продукцию на сумму 1,7 миллиона долларов, сообщили Trend в минсельхозе Грузии.
По данным ведомства, в указанный период Туркменистан экспортировал в Грузию сельхозпродукцию на 411 тысяч долларов.
В январе - апреле Грузия в основном экспортировала в Туркменистан соевый сироп, мороженое мясо, мясо птицы и картофель.
При этом Туркменистан экспортировал в Грузию мясо птицы, мороженое мясо и хлебобулочные изделия.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @JeilaAliyeva
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