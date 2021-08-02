Азербайджан более чем вдвое увеличил импорт живого скота из Грузии

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии Азербайджан импортировал из Грузии 2 446 тонн живого скота на сумму 5,355 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Объем импорта увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июне 2020 года Азербайджан импортировал из Грузии 384,9 тонны живого скота на сумму 1,103 миллиона долларов.

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в первом полугодии составил 493,25 миллиона долларов, что на 9,5 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Азербайджан в указанный период занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии с долей 7,9 процента в общем товарообороте после Турции, России и Китая.

В первом полугодии Грузия экспортировала в Азербайджан продукцию на 244,3 миллиона долларов, что на 20,1 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время импорт Грузии из Азербайджана сократился на 6,7 процента - до 248,8 миллиона долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова)