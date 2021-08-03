Грузия раскрыла долю топ-10 своих торговых партнеров во внешнеторговом обороте

БАКУ / Trend / - Доля десяти ведущих торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии с января по май 2021 года составила 71,6 процента, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Основными торговыми партнерами Грузии были:

– Турция (758,1 миллиона долларов);

– Россия (598,7 миллиона долларов);

– Китай (552 миллиона долларов).

В целом внешнеторговый оборот Грузии с января по май 2021 года составил 5,01 миллиарда долларов, что на 18,2 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Стоимость экспорта увеличилась на 24,4 процента и составила 1,53 миллиарда долларов, а импорт вырос на 15,7 процента, до 3,48 миллиарда долларов.

Дефицит торгового баланса Грузии с января по май 2021 года составил 1,94 миллиона долларов, что составляет 38,7 процента от общего товарооборота.

В отчетный период основными торговыми партнерами Грузии по экспорту были: Китай (262,5 миллиона долларов), Россия (205,3 миллиона долларов) и Азербайджан (195,6 миллиона долларов).

Основными торговыми партнерами по импорту были: Турция (624,8 миллиона долларов), Россия (393,4 миллиона долларов) и Китай ( 289,6 миллиона долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)