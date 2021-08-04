Геостат назвал ТОП-20 компаний, инвестировавших в экономику Грузии во время кризиса COVID-19
БАКУ / Trend / - Национальное статистическое управление Грузии (Геостат) выявило ТОП-20 компаний, инвестировавших в экономику Грузии во время кризиса COVID-19, передает Trend со ссылкой на Геостат.
По данным Геостата, список ТОП-20 компаний-инвесторов выглядит следующим образом:
1. IDS Borjomi Georgia, Georgia Branch of IDS Borjomi Beverages Company;
2. Tbilisi Energy Ltd;
3. JSC Energo - Pro Georgia;
4. JSC Sakorggas;
5. JSC Corporation Poti Seaport;
6. Toyota Caucasus Ltd;
7. Adjara Energy Ltd-2007;
8. New Star Ltd;
9. CBD Development Ltd;
10. Rustavi Steel Ltd;
11. Enka Renewables Ltd;
12. Astoria Ltd;
13. Majid Al Futtaim Ltd. Hypermarket Georgia;
14. JSC Georgian Health Group;
15. JSC Bgeo Group;
16. Majorel Georgia Ltd;
17. JSC Energo-Pro Georgia Generation;
18. Ltd. GDG;
19. Welfare International Ltd;
20. 5m Inşaat Ltd.
В первом квартале 2021 года в Грузию поступило всего 125,4 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 28,3 процента меньше, чем в предыдущем году. Наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций поступили из Великобритании (88 миллионов долларов), России (32,9 миллиона долларов) и Турции (24,1 миллиона долларов).
В отчетном периоде наибольшие прямые иностранные инвестиции пришлись на финансовый сектор (93,9 миллиона долларов), за ним следуют энергетический сектор (35,5 миллиона долларов) и обрабатывающая отрасль (27,9 миллиона).
(автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)