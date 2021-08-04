Геостат назвал ТОП-20 компаний, инвестировавших в экономику Грузии во время кризиса COVID-19

Бизнес 4 августа 2021 07:28 (UTC+04:00)
Геостат назвал ТОП-20 компаний, инвестировавших в экономику Грузии во время кризиса COVID-19

БАКУ / Trend / - Национальное статистическое управление Грузии (Геостат) выявило ТОП-20 компаний, инвестировавших в экономику Грузии во время кризиса COVID-19, передает Trend со ссылкой на Геостат.

По данным Геостата, список ТОП-20 компаний-инвесторов выглядит следующим образом:

1. IDS Borjomi Georgia, Georgia Branch of IDS Borjomi Beverages Company;
2. Tbilisi Energy Ltd;
3. JSC Energo - Pro Georgia;
4. JSC Sakorggas;
5. JSC Corporation Poti Seaport;
6. Toyota Caucasus Ltd;
7. Adjara Energy Ltd-2007;
8. New Star Ltd;
9. CBD Development Ltd;
10. Rustavi Steel Ltd;
11. Enka Renewables Ltd;
12. Astoria Ltd;
13. Majid Al Futtaim Ltd. Hypermarket Georgia;
14. JSC Georgian Health Group;
15. JSC Bgeo Group;
16. Majorel Georgia Ltd;
17. JSC Energo-Pro Georgia Generation;
18. Ltd. GDG;
19. Welfare International Ltd;
20. 5m Inşaat Ltd.

В первом квартале 2021 года в Грузию поступило всего 125,4 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 28,3 процента меньше, чем в предыдущем году. Наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций поступили из Великобритании (88 миллионов долларов), России (32,9 миллиона долларов) и Турции (24,1 миллиона долларов).

В отчетном периоде наибольшие прямые иностранные инвестиции пришлись на финансовый сектор (93,9 миллиона долларов), за ним следуют энергетический сектор (35,5 миллиона долларов) и обрабатывающая отрасль (27,9 миллиона).

(автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Названы причины подорожания бензина марки AI-98 в Азербайджане
Названы причины подорожания бензина марки AI-98 в Азербайджане
Туркменистан занял второе место по объемам экспорта нефти транзитом через Россию
Туркменистан занял второе место по объемам экспорта нефти транзитом через Россию
Канадская компания исследует нефтяные скважины на ряде нефтегазодобывающих управлений АО &quot;Узбекнефтегаз&quot;
Канадская компания исследует нефтяные скважины на ряде нефтегазодобывающих управлений АО "Узбекнефтегаз"
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
По всему Ирану построят более 3000 гектаров новых теплиц Иран 07:41
Геостат назвал ТОП-20 компаний, инвестировавших в экономику Грузии во время кризиса COVID-19 Бизнес 07:28
7519 заболевших выявлены в Казахстане за сутки Казахстан 07:25
На Олимпиаде в Токио выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом В мире 06:35
США направили свыше 110 млн вакцин от COVID-19 в более чем 60 стран США 05:44
У берегов Турции произошло еще два землетрясения Турция 04:47
Четыре человека погибли после взрыва у дома и.о. министра обороны Афганистана Другие страны 03:54
Байден считает, что ситуация с COVID-19 в США в ближайшее время ухудшится США 03:20
Более 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин Европа 02:37
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у острова Хонсю Другие страны 01:57
Между лидерами Турции и Болгарии состоялся телефонный разговор Турция 01:30
Суд в Боливии продлил на полгода содержание под стражей бывшей и.о. президента Другие страны 00:51
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 00:09
Переход Pasha Sigorta на модель Agile способствует оптимизации процесса страхования Финансы 00:01
Турция увеличила импорт ковров более чем на 40% Турция 3 августа 23:51
США заявили, что готовы вернуться в Вену для проведения консультаций с Ираном по СВПД США 3 августа 23:39
Очередной пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана участвует в тушении пожаров в турецком регионе Денизли Общество 3 августа 23:08
В Иране за последние четыре года наблюдался рост мощности электростанций на возобновляемых источниках энергии Иран 3 августа 22:47
Полицейский погиб в результате стрельбы рядом с Пентагоном США 3 августа 22:21
На телеканале Real TV был показан репортаж о встрече руководства Агентства развития медиа с коллективом АМИ Trend (ВИДЕО) Общество 3 августа 22:10
Турция увеличила экспорт мебели и древесины более чем на треть Турция 3 августа 22:10
Обсуждены меры по обеспечению экономического роста в Узбекистане на период до конца девяти месяцев 2021 года Узбекистан 3 августа 22:03
Рассмотрены результаты работы предприятий нефтегазовой отрасли Туркменистана Туркменистан 3 августа 21:44
Танкер Asphalt Princess под флагом Панамы был захвачен у побережья ОАЭ В мире 3 августа 21:26
Медные руды и концентраты лидируют среди основных статей экспорта Грузии Бизнес 3 августа 21:12
Новые кадры тушения лесных пожаров в Турции азербайджанскими пожарными (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 3 августа 20:51
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 3 августа 20:22
В Азербайджане за сутки выявлен 931 случай заражения коронавирусом, выздоровели 225 человек Общество 3 августа 20:17
Азербайджанский велопутешественник на пути к Пику Ленина поднялся на высоту в 4000 метров (ФОТО) Путешествия 3 августа 20:10
Слово отцу и олимпийская медаль в Токио! Пять лет назад Рафиг Гусейнов собирался завершить спортивную карьеру (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 3 августа 20:07
Устанавливаются личности неизвестных шехидов Первой Карабахской войны, похороненных на Аллеях шехидов в Баку Политика 3 августа 19:46
Выражаю признательность Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную в связи с лесными пожарами – Реджеп Тайип Эрдоган Политика 3 августа 19:30
Эльданиз Салимов заключен под стражу сроком на 3 месяца Общество 3 августа 19:15
В Лянкяранском районе возник лесной пожар, к тушению привлечен вертолет Общество 3 августа 19:06
Вечер мугама в Габале (ФОТО/ВИДЕО) Культура 3 августа 18:58
В азербайджанской армии начался летний период обучения (ФОТО) Общество 3 августа 18:48
В Азербайджане проводятся экзамены по приему на сверхсрочную действительную военную службу (ФОТО/ВИДЕО) Общество 3 августа 18:45
МЧС Азербайджана призывает население к осторожности в связи с ожидаемой жарой Общество 3 августа 18:41
В Ярдымлинском районе продолжают тушить лесной пожар Происшествия 3 августа 18:24
Глава МИД Турции выразил признательность Азербайджану Политика 3 августа 18:17
В АМИ Trend обсудили законопроект «О медиа» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 3 августа 18:14
В Азербайджане заметно вырос рынок обязательного страхования от утраты профессиональной трудоспособности Финансы 3 августа 17:58
BP намерена использовать новые возможности для смягчения последствий изменения климата в Грузии Бизнес 3 августа 17:55
Узбекистан сократил экспорт томатов Узбекистан 3 августа 17:53
В Пираллахинском районе Баку отремонтирована еще одна улица (ФОТО) Экономика 3 августа 17:51
Польша обнародовала объем своих инвестиций в Грузию Бизнес 3 августа 17:43
Межбанк Азербайджана привлечет услуги по обслуживанию генераторов Тендеры 3 августа 17:33
Рынок кредитного страхования в Азербайджане существенно вырос Финансы 3 августа 17:11
ИВ Гаджигабула привлечет услуги по ремонту жилфонда Тендеры 3 августа 17:11
Узбекистан рассматривает возможность ввоза полиэтиленовой продукции в Европу через торговую площадку в Риге Узбекистан 3 августа 16:54
Виртуальное пространство для Музейного центра в Баку – новые возможности и расширение границ Культура 3 августа 16:52
Yelo Bank начал обучающую программу "Summer Challenge 2021" (ФОТО) Азербайджан 3 августа 16:48
Азербайджанский вуз приобретет оборудование Тендеры 3 августа 16:47
Названа причина распространения в Азербайджане болезней растений Экономика 3 августа 16:45
Деятельность находящихся в Турции подразделений МЧС Азербайджана оценивается крайне высоко (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 3 августа 16:33
Преподаватели Бакинской музыкальной академии выступили на Габалинском фестивале (ФОТО/ВИДЕО) Культура 3 августа 16:19
Туркменское предприятие намерено наладить экспорт продукции в Азербайджан и Грузию Бизнес 3 августа 15:59
«Порядок управления информационной безопасностью в банках» внесен в госреестр правовых актов Азербайджана Финансы 3 августа 15:55
Казахстанский дивизион РМК начал строительство подземного рудника Казахстан 3 августа 15:28
В ряде стран мира распространяются вирусы, поражающие сельхозпродукцию – АПБ Азербайджана Общество 3 августа 15:25
В Азербайджане в 2023 г. число центров DOST планируется довести до 13 - минтруда Общество 3 августа 15:21
Экспорт узбекских дынь и арбузов увеличился почти в пять раз Узбекистан 3 августа 15:14
Токио 2020: азербайджанский борец завоевал бронзу, победив армянского спортсмена Общество 3 августа 15:10
Совокупные обязательства Банка ВТБ (Азербайджан) выросли во II квартале Финансы 3 августа 14:45
Рафаэлю Гамбарову вручена Национальная кинопремия Культура 3 августа 14:44
Турция увеличила экспорт автомобилей Турция 3 августа 14:39
Синоптики предупредили о повышении температуры воздуха в Азербайджане Общество 3 августа 14:32
Турция экспортировала химпродукцию почти на $14 млрд Турция 3 августа 14:28
Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом - AccessBank (ФОТО) Азербайджан 3 августа 14:27
Активы Банка ВТБ (Азербайджан) выросли по итогам II квартала Финансы 3 августа 14:26
Годовой индекс цен на новое жилье в Тбилиси вырос Бизнес 3 августа 14:22
Азербайджанский юрист о том, какое наказание может ждать экс-депутата Эльданиза Салимова Политика 3 августа 14:10
Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла Общество 3 августа 14:07
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского центра ASAN xidmət номер 6 (ФОТО/ВИДЕО) Политика 3 августа 14:05
ЕАБР предоставил 3,3 млрд рублей для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана Бизнес 3 августа 14:01
В Узбекистане работников, отказавшихся от вакцинации, могут отстранить от работы Узбекистан 3 августа 13:53
Контейнерные перевозки по БТК с начала года выросли более чем на 60% Транспорт 3 августа 13:53
Задержан Эльданиз Салимов Общество 3 августа 13:51
Еще две европейские авиакомпании возобновляют полеты в Грузию Транспорт 3 августа 13:48
Глава МИД Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН (ФОТО) Политика 3 августа 13:41
Пенсия учителей с 25-летним трудовым стажем должна составлять 100% их зарплаты - азербайджанский эксперт Общество 3 августа 13:23
Назван объем экспорта персиков из Грузии Бизнес 3 августа 13:22
Банк ВТБ (Азербайджан) завершил II квартал с чистой прибылью Финансы 3 августа 13:15
Узбекско-корейское СП закупит аккумуляторные батареи Тендеры 3 августа 13:12
Порты Турции перевалили в I полугодии около 2 тыс. грузовиков Турция 3 августа 13:11
В Грузии обнародовали показатель годовой инфляции Бизнес 3 августа 13:08
Внесена ясность в вопрос о статье, по которой возбуждено уголовное дело против экс-депутата Эльданиза Салимова Общество 3 августа 13:02
Турция и Казахстан увеличили товарооборот более чем на $70 млн Турция 3 августа 13:00
Названы причины подорожания бензина марки AI-98 в Азербайджане Энергетика 3 августа 12:57
"Орел и решка" снова в Азербайджане – стартовали съемки (ФОТО) Путешествия 3 августа 12:51
Microsoft планирует продлить лицензию на свои решения для школ и университетов Азербайджана ИКТ 3 августа 12:42
Спрос азербайджанских банков на валюту сократился Финансы 3 августа 12:38
Депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов лишен неприкосновенности Политика 3 августа 12:38
В июле в Азербайджане пенсии в электронном порядке были назначены более 1400 лицам Общество 3 августа 12:29
В Азербайджане утвержден новый госстандарт Экономика 3 августа 12:22
В I полугодии в Азербайджане значительно выросла повторная регистрация недвижимости Бизнес 3 августа 12:19
Узбекистан может получить средства от МВФ на восстановление экономики Финансы 3 августа 12:10
ГТК Азербайджана выполнил прогноз по бюджетным поступлениям более чем на 113% Транспорт 3 августа 12:09
Ниязи и яркие страницы музыкальной культуры Азербайджана (ФОТО) Культура 3 августа 12:06
В Грузии выявлено более 4,5 тыс. новых случаев коронавируса Грузия 3 августа 12:00
Все новости