Геостат назвал ТОП-20 компаний, инвестировавших в экономику Грузии во время кризиса COVID-19

БАКУ / Trend / - Национальное статистическое управление Грузии (Геостат) выявило ТОП-20 компаний, инвестировавших в экономику Грузии во время кризиса COVID-19, передает Trend со ссылкой на Геостат.

По данным Геостата, список ТОП-20 компаний-инвесторов выглядит следующим образом:

1. IDS Borjomi Georgia, Georgia Branch of IDS Borjomi Beverages Company;

2. Tbilisi Energy Ltd;

3. JSC Energo - Pro Georgia;

4. JSC Sakorggas;

5. JSC Corporation Poti Seaport;

6. Toyota Caucasus Ltd;

7. Adjara Energy Ltd-2007;

8. New Star Ltd;

9. CBD Development Ltd;

10. Rustavi Steel Ltd;

11. Enka Renewables Ltd;

12. Astoria Ltd;

13. Majid Al Futtaim Ltd. Hypermarket Georgia;

14. JSC Georgian Health Group;

15. JSC Bgeo Group;

16. Majorel Georgia Ltd;

17. JSC Energo-Pro Georgia Generation;

18. Ltd. GDG;

19. Welfare International Ltd;

20. 5m Inşaat Ltd.

В первом квартале 2021 года в Грузию поступило всего 125,4 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 28,3 процента меньше, чем в предыдущем году. Наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций поступили из Великобритании (88 миллионов долларов), России (32,9 миллиона долларов) и Турции (24,1 миллиона долларов).

В отчетном периоде наибольшие прямые иностранные инвестиции пришлись на финансовый сектор (93,9 миллиона долларов), за ним следуют энергетический сектор (35,5 миллиона долларов) и обрабатывающая отрасль (27,9 миллиона).

(автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)