ЕБРР одобрил кредит ведущему производителю обуви в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит в размере четырех миллионов долларов для индивидуального туркменского предприятия Arassa Rysgal, производящего обувь, передает Trend со ссылкой на Business Turkmenistan.

Средства кредита будут направлены на инвестирование в создание новых производственных линий по выпуску домашней обуви из поливинилхлорида, спортивной обуви и полипропиленовой пряжи.

Это поможет предприятию диверсифицировать ассортимент своей продукции.

Предполагается, что произведенную полипропиленовую пряжу Arassa Rysgal будет использовать при производстве обуви, а остальные объемы - продавать.

Arassa Rysgal - ведущий производитель легкой обуви в Туркменистане.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)