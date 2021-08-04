ЕБРР одобрил кредит ведущему производителю обуви в Туркменистане
БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит в размере четырех миллионов долларов для индивидуального туркменского предприятия Arassa Rysgal, производящего обувь, передает Trend со ссылкой на Business Turkmenistan.
Средства кредита будут направлены на инвестирование в создание новых производственных линий по выпуску домашней обуви из поливинилхлорида, спортивной обуви и полипропиленовой пряжи.
Это поможет предприятию диверсифицировать ассортимент своей продукции.
Предполагается, что произведенную полипропиленовую пряжу Arassa Rysgal будет использовать при производстве обуви, а остальные объемы - продавать.
Arassa Rysgal - ведущий производитель легкой обуви в Туркменистане.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)