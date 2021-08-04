Обзор экспорта Грузии в Китай с января по июнь 2021 г.
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО)
Фуад Мамедов избран иностранным членом РАЕН: впервые создана инновационная методология с "нечеткой логикой" Лютфи Заде
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Вакансии по ряду специальностей в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане остались свободными
На заседании Координационного штаба обсуждены вопросы выполнения работ на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Кандидаты в учителя хотят работать поближе к своему дому, однако это невозможно – Минобразования Азербайджана
Неправильно брать на работу больше учителей за счет сокращения часов уже работающих – Минобразования Азербайджана
Названы специальности, по которым на конкурсе по трудоустройству учителей в Азербайджане было предложено наибольшее число вакансий
Действительно была потрясена, когда увидела разрушенные села, целые города, превращенные в руины - депутат Национальной ассамблеи Франции (ФОТО)
Экзамены для учителей математики и английского языка были относительно сложными – Минобразования Азербайджана
Узбекистан и Туркменистан договорились о разработке дорожной карты для углубления промышленного сотрудничества
На восстановление учебных заведений, пострадавших в результате агрессии Армении, выделено 7 млн манатов
BOS Shelf в ряде самых активных участников "Марафона занятости" ветеранов Отечественной войны – Госагентство занятости
В минобороны Азербайджана прокомментировали утверждения в ряде СМИ и соцсетях в связи с кадровыми изменениями
Кампания "Паллоне" против Азербайджана наносит серьезный ущерб внешнеполитическим интересам США - американский эксперт
В Азербайджане посредством "Правительственного платежного портала" совершено более 30 млн транзакций
По факту назначения необоснованной инвалидности главврачом больницы в Саатлы возбуждено уголовное дело
В Азербайджане уполномоченные банки ИКГФ выдали предпринимателям кредиты на более чем 200 млн манатов