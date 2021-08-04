Объем товарооборота бизнес-сектора в Грузии вырос

БАКУ / Trend / - Объем товарооборота предпринимательского сектора в Грузии в первом квартале 2021 года увеличился на 11,3 процента по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и составил 28,9 миллиарда лари (8,9 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

Стоимость продукции в бизнес-секторе имеет тенденцию к увеличению: в первом квартале 2021 года она составила 10,3 миллиарда лари (3,2 миллиарда долларов), что на 0,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде 65,3 процента от общего оборота пришелся на крупный бизнес, 16,3 процента – на средний бизнес, а 18,4 процента – на малый бизнес. Разница в стоимости продукции в целом небольшая: крупный бизнес – 45,8 процента, средний – 27,1 процента, малый бизнес – 27,1 процента.

В первом квартале 2021 года общий объем закупок товаров и услуг, осуществленных предприятиями, составил 16 миллиардов лари (больше на 5,1 процента), а закупок товаров и услуг для перепродажи – 10,4 миллиарда лари (3,2 миллиарда долларов).

В отчетном периоде среднесписочная численность сотрудников составила 622,7 тысячи человек, что на 9 процентов меньше, чем годом ранее. Из общего числа сотрудников 42 процента – женщины, 58 процентов – мужчины.

На крупный бизнес приходится 41,5 процента от общего числа сотрудников, 22,5 процента – на средний и 36 процентов – на малый бизнес.

Общее количество занятых составило 586 400 человек (меньше на 8,5 процента). Общие затраты предприятий на персонал составили 2,29 миллиарда лари (712,7 миллиона долларов).

В первом квартале 2021 года среднемесячная заработная плата наемных работников составила 1283,5 лари (399,49 доллара США), а заработная плата работающих женщин – 1 018,6 лари (317,04 доллара США).

Среднемесячная заработная плата предприятий составляет:

• КРУПНЫЙ БИЗНЕС – 1 341,9 лари (417,66 доллара США);

• СРЕДНИЙ БИЗНЕС – 1 474,5 лари (458,94 доллара США);

• МАЛЫЙ БИЗНЕС – 1 061,9 лари (330,51 доллара США).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)