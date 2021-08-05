Восстановление экономической активности в Азербайджане сопровождается ростом числа субъектов бизнеса - министр

БАКУ /Trend/ - Восстановление экономической активности в Азербайджане сопровождается ростом числа субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в первом полугодии 2021 года число активных налогоплательщиков возросло на 3,9 процента по сравнению с показателем на начало года - до 640 401.

"В отчетный период число плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) выросло на 8,9 процента и достигло 31 738, а количество зарегистрированных объектов увеличилось на 5,8 процента и составило 176 794", - написал Джаббаров.

Ранее министр отмечал, что экономика Азербайджана восстанавливается быстрыми темпами.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni