Международные резервы Кыргызстана сократились
БАКУ /Trend/ - За последние месяц валовые международные резервы Кыргызстана сократились на $69,7 миллиона, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт Национального банка.
По итогам июля 2021 года резервы достигли $2 миллиардов 655,37 миллиона.
С начала года они уменьшились на $152,74 миллиона, а по сравнению с августом 2020-го, когда был зафиксирован максимальный уровень резервов, — на $415,81 миллиона. В отличие от июля прошлого года они снизились на $98,38 миллиона.
Напомним, Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке.
В 2020-м НБ КР провел 29 интервенций, продав $467 миллионов 150 тысяч. С начала текущего года Национальный банк провел пять интервенций, продав на валютном рынке $208,2 миллиона.
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