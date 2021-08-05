США продолжают сотрудничать с Туркменистаном посредством USAID

БАКУ /Trend/ - США через свое Агентство по международному развитию (USAID) продолжают сотрудничать с народом, учреждениями и правительством Туркменистана, сообщил Trend заведующий отделом информации и культуры посольства США в Ашхабаде Стивен Гайс.

По его словам, партнерство осуществляется для обеспечения совместного укрепления и диверсификации экономики Туркменистана, создания институтов, учитывающих интересы граждан, повышения эффективности управления, расширения прав и возможностей молодежи и расширения доступа к медицинским услугам для всех туркменских граждан, несмотря на пандемию.

"США реализовали в Туркменистане множество успешных проектов за 30 лет независимости этой страны и в партнерстве с туркменским правительством", - сказал он.

"Одним из наиболее заметных из них является "Фонд посла по сохранению культурного наследия". Это всемирная программа, в рамках которой в Туркменистане больше проектов, чем в любой другой стране", - отметил Гайс.

По его словам, USAID способствует неуклонному участию Туркменистана в мировой экономике в качестве сильного, самостоятельного партнера.

В настоящее время USAID реализует в Туркменистане два проекта. В рамках первого - "Содействие развитию молодежи для успешного будущего" туркменскую молодежь готовят к современному рынку труда, чтобы она внесла в дальнейшем свой вклад в местную экономику.

Второй проект - финансируемая USAID программа "Содействие совершенствованию государственного управления в Туркменистане" - направлен на укрепление эффективности и прозрачности государственных учреждений в Туркменистане.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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