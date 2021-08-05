В Грузии наблюдается рост экспорта специй

БАКУ / Trend / - Грузия заработала 11 миллионов долларов от экспорта специй в 2020 году, что на 3,4 процента больше, чем в 2019 году, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Официальная статистика показывает, что в прошлом году объемы экспорта специй несколько снизились.

В частности, в прошлом году было экспортировано 5 037,67 тонны специй, а в 2019 году – 5 331,47 тонны. Следовательно, цена продукта на экспортных рынках немного выросла.

Что касается экспортных рынков, то наибольшее количество специй продается в России, Китае и Украине.

Список ТОП-10 стран-экспортеров выглядит следующим образом:

1. Россия – 4,2 миллиона долларов;

2. Китай – 3,5 миллиона долларов;

3. Украина – 1,5 миллиона долларов;

4. Казахстан – 327 700 долларов;

5. Узбекистан – 236 470 долларов;

6. Филиппины – 187 500 долларов;

7. США – 181 100 долларов;

8. Турция – 176 200 долларов;

9. Армения – 173 000 долларов;

10. Беларусь – 99 300 долларов.

В прошлом году небольшое количество специй было экспортировано из Грузии в Израиль, экспорт составил 2 000 долларов.

С января по апрель этого года в разные страны мира было экспортировано 2153,81 тонны специй на сумму 4,9 миллиона долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)