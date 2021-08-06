Грузия более чем на 40% увеличила импорт зерновых и бобовых культур из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года Турция увеличила экспорт зерновых и бобовых культур в Грузию на 43,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22,029 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июне экспорт зерновых и бобовых культур из Турции в Грузию вырос на 29,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3,735 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне в целом увеличила экспорт зерновых и бобовых культур на 19,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,155 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала зерновые и бобовые культуры на 766,532 миллиона долларов, что на 34,1 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт зерновых и бобовых культур составил 7,976 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)