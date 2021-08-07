В Грузии наблюдается рост импорта арбузов

БАКУ / Trend / - Импорт арбузов в Грузию за первые 5 месяцев этого года вырос на 209 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Как сообщается, стоимость 2590,9 тонны арбузов составила 252,9 тысячи долларов.

Наибольшее количество арбузов в этом году доставлено из Турции (1321,9 тонны, стоимость 123 400 долларов) и Ирана (1 246,7 тонны, стоимость 123 400 долларов). Рынки импорта также включают Нидерланды (4 400 долларов) и Азербайджан (1 600 долларов).

С января по май Грузия экспортировала в Армению арбузов на сумму 1 700 долларов.

Отметим, что в прошлом году импорт арбузов значительно снизился, и на покупку 10 341,8 тонны арбузов было потрачено 873 060 долларов, в то время как в 2019 году Грузия закупила арбузов на 1,3 миллиона долларов.

В 2020 году Грузия импортировала арбузы из 4 стран:

1. Турция – 808 600 долларов, 9 891,4 тонны;

2. Иран – 34 310 долларов, 250,6 тонны;

3. Азербайджан – 19 200 долларов, 190,2 тонны;

4. Нидерланды – 10 800 долларов, 9,5 тонны.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)