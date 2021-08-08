Назван объем экспорта персиков из Грузии

БАКУ /Trend/ - За июль 2021 года из Грузии были экспортированы 22,9 тысячи тонн персиков и нектаринов, что на 46 процентов больше, чем за июль прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на минсельхоз республики.

В стоимостном выражении экспорт персиков и нектаринов вырос на 53 процента - до 20,6 миллиона долларов.

Как и в 2020 году году, наибольший объем поставок этих фруктов приходится на Россию, куда уже осуществлен экспорт 14,7 тысячи тонн данной продукции, или 64,2 процента от общего экспорта. В Украину отправлены 592 тонны, Азербайджан - 269 тонн, Беларусь - 119 тонн, Молдову - 116 тонн, Казахстан - 95 тонн, Словению - 59 тонн персиков и нектаринов.

Сбор в Грузии урожая персиков и нектаринов и их экспорт продолжается. По информации минсельхоза, в этом году в процессе сбора урожая этих фруктов в масштабах страны задействованы 36 холодильных хозяйств (23 в прошлом году). Все процедуры, связанные с их экспортом, осуществляются по принципу "единого окна".

Согласно данным Национальной службы статистики, в 2020 году в Грузии были собраны 28,2 тысячи тонн персиков и нектаринов, что на 26,5 процента больше, чем в предыдущем году. Из них были экспортированы 25,3 тысячи тонн - в 2 раза больше, чем в 2019 году. Выручка от реализации данной продукции на внешнем рынке увеличилась на 70,4 процента - до 21,3 миллиона долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова)