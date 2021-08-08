Грузия увеличила экспорт орехов и фруктов почти на 70%

БАКУ /Trend/ - Грузия в первом полугодии 2021 года увеличила экспорт фруктов и орехов на 68,8 процента - до 59,4 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.



Доля фруктов и орехов в общем грузинском экспорте составила в указанный период 3,2 процента.

В первом полугодии Грузия экспортировала фундук на 34,14 миллиона долларов, яблоки – на 5,41 миллиона долларов, мандарины – на 4,71 миллиона долларов, персики (включая нектарины) – на 3,13 миллиона долларов, сухофрукты – на 1,31 миллиона долларов и миндаль - на 0,87 миллиона долларов.

Грузия в январе - июне 2020 года экспортировала фрукты и орехи на 35,18 миллиона долларов. Их доля в совокупном экспорте составила 2,3 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)