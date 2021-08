Посольство США назвало приоритетные проекты USAID в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) реализует региональные проекты в Туркменистане, сообщил Trend заведующий отделом информации и культуры американского посольства в Ашхабаде Стивен Гайс.

По его словам, в число этих проектов входят: USAID’s Future Growth Initiative (стимулирует производительную экономическую активность по всей Центральной Азии в целях повышения конкурентоспособности, создания рабочих мест и повышения доходов рабочей силы Центральной Азии), USAID’s Competitiveness, Trade and Jobs (способствует торговле и занятости в садоводстве, туризме, транспорте и логистике в пяти странах Центральной Азии), USAID Regional Water and Vulnerable Environment (укрепляет водное сотрудничество по всей Центральной Азии для повышения стабильности и экономического процветания), USAID’s Central Asia Regional Electricity Market (расширяет сотрудничество в целях создания регионального рынка электроэнергии и роста торговли электроэнергией), USAID’ Power the Future activity (ускоряет переход Центральной Азии к экономически эффективной, низкоэмиссионной, энергобезопасной и устойчивой к изменению климата экономике за счет расширения использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности), USAID-funded Safe Migration in Central Asia (использует основанные на фактических данных методы и трансграничные связи для укрепления взаимной подотчетности и эффективности правительств, неправительственных организаций и частного сектора в целях предотвращения торговли людьми, защиты выживших и содействия безопасной миграции), USAID’s Eliminating Tuberculosis in Central Asia (укрепляет местный и региональный потенциал для улучшения выявления и лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза), Ending Drug-Resistant Tuberculosis in Central Asia (деятельность основана на комплексном многокомпонентном подходе для оказания поддержки национальным программам по борьбе с туберкулезом Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана).

Ранее сообщалось, что США через свое Агентство по международному развитию (USAID) продолжают сотрудничать с народом, учреждениями и правительством Туркменистана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

