БАКУ /Trend/ - Латвия заинтересована в сотрудничестве с Грузией в рамках проекта "Зубр".

Об этом Trend сообщили в МИД Латвии.

"У этого проекта есть потенциал для создания действующего транспортного коридора с участием скандинавских и черноморских стран, в том числе Грузии", – сказали в министерстве.

Было отмечено, что транспортно-логистическая отрасль – это один из важнейших секторов народного хозяйства Латвии.

"Латвийский кластер чистых технологий Cleantech Latvia заинтересован в развитии сотрудничества с государственными учреждениями и организациями Грузии по обмену опытом в области защиты окружающей среды и чистых технологий, в том числе экологически чистой системы управления отходами", – сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, Латвия открыта для обмена своим опытом в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) (включая электронные услуги, цифровые навыки и т. д.) и сельскохозяйственного сектора (развитие сотрудничества с компетентными органами Грузии). По словам источника, еще одно важное направление сотрудничества – фармацевтика.

"Мы приветствуем наше двустороннее сотрудничество в области стандартизации и метрологии, которому способствует реализация проектов Twining. Мы рады, что в ответ на кризис COVID-19 Латвия окажет поддержку Грузии в области стандартизации", – сказал источник.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)