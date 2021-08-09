В будущем ЦА может стать важнейшим мировым торговым хабом - Президент Кыргызстана

На минувшей неделе президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершил рабочую поездку в Туркменистан, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе визита Жапаров принял участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также провел переговоры с президентами стран Центральной Азии. Так, первая встреча состоялась с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Сообщается, что в ходе диалога главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества – торгово-экономические отношения, импорт газа и электроэнергии, развитие туризма.

«Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением отметил итоги данного официального визита, в ходе которого проведены обстоятельные, плодотворные встречи и переговоры, намечены перспективные направления сотрудничества. Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность в том, что Консультативный совет даст хороший импульс в вопросах развития не только двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном, но и на региональном уровне с другими братскими странами — Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. По его словам, на Консультативной встрече у лидеров стран региона есть возможность для обсуждения многих актуальных вопросов, в том числе регионального характера и вопросов международной повестки», - сообщили в пресс-службе президента.

В свою очередь, Жапаров, в ходе переговоров с Бердымухамедовым отметил, что Кыргызстан готов принять меры для дальнейшего укрепления и развития сотрудничества между странами. Президент Кыргызстана также подчеркнул важность проведения подобных форумов в связи с тем, что у стран региона есть общие вопросы.

«За прошедшее время мы нашли свое достойное место в мировом сообществе. Пришло время объединять усилия и укреплять региональное сотрудничество. Государства Центральной Азии имеют все предпосылки для расширения и углубления торгово-экономических, транспортно-логистических, водно-энергетических связей, а также консолидации усилий по борьбе с негативными последствиями пандемии COVID-19», — отметил Садыр Жапаров.

Также Жапаров добавил, что для продуктивного развития необходимо комплексное использование ресурсов.

«Мы считаем, что ключевым фактором для устойчивого развития государств Центральной Азии является комплексное и эффективное использование водно-энергетических ресурсов. В этом плане Кыргызстан намерен поэтапно реализовывать ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистым источником энергии. Должны быть разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования, чтобы у стран верховья были возможности и стимул накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период независимо от водности, в том числе в период маловодья из расчета на несколько лет вперед. Кыргызстан намерен активно развивать возобновляемые источники энергии», — отметил президент Садыр Жапаров.

Помимо этого, в ходе консультативной встречи поднялся вопрос строительства железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Проект альтернативной дороги – важное звено центрально-азиатского участка Евразийской железной дороги. Важно это потому, что центрально Азиатский регион уже сейчас является крупной торгово-транспортной развязкой. Со слов президента Жапарова в будущем регион может стать важнейшим мировым торговым хабом.

«Для региона приоритетное значение имеет дальнейшее расширение международных автомобильных и железных дорог, создание логистических центров и транспортных терминалов. Развитие сухопутных перевозок внутри региона и сокращение связанных с перевозкой расходов повысит конкурентоспособность транспортных коридоров, пролегающих через регион. В Кыргызстане активно развивается дорожно-транспортная инфраструктура, соответствующая международным стандартам и условиям. Ведется строительство новой транзитной автомобильной дороги «Север-Юг», которая станет частью международной транспортной артерии», — подчеркнул Жапаров.

Помимо этого, в ходе встречи обсуждалась тема защиты региона от коронавируса. Президент Жапаров озвучил ряд предложений, по улучшению взаимодействия стран ЦА в борьбе с коронавирусной инфекцией.