Экономика Грузии восстанавливается впечатляющими темпами - премьер

БАКУ /Trend/ - Экономика Грузии восстанавливается впечатляющими темпами, что действительно многообещающе, сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

6 августа был опубликован отчет одного из самых авторитетных рейтинговых агентств - Fitch, согласно которому Грузия сохранила суверенный кредитный рейтинг на уровне «BB», а прогноз рейтинга изменился с «негативного» на «стабильный».

Как отметил премьер, тем самым Грузия практически вернулась к допандемическому уровню.

«Основными причинами улучшения прогноза по рейтингу агентство называет более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики, сильную и убедительную макроэкономическую политику и высокую международную поддержку. Кроме того, прогноз экономического роста Fitch был изменен до 7,8 процента на фоне более высокой, чем ожидалось, экономической активности. Наша цель к 2025 году — достичь инвестиционного рейтинга, который находится в двух шагах от нас. Мы думаем, что решение Fitch станет важным сигналом для международных инвесторов о том, что в стране быстро начался процесс восстановления экономики», - сказал Гарибашвили.

Как отметила на брифинге после заседания правительства министр экономики Грузии Натия Турнава, улучшение Fitch перспективы суверенного кредитного рейтинга для Грузии является важным событием, поскольку это отражает возросшее доверие со стороны международных инвесторов.

Согласно информации, опубликованной Fitch, агентство подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне «BB» и изменило прогноз по рейтингу с «негативного» на «стабильный».

(Автор: Тамилла Мамедова)

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