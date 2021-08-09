Грузия в рамках успешной внешней политики добилась впечатляющих результатов - премьер

БАКУ /Trend/ - За последние восемь лет Грузия в рамках своей успешной внешней политики добилась действительно впечатляющих результатов, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Он акцентировал внимание на достигнутой договоренности с ЕС о либерализации визового режима.

«Соглашение об ассоциации с ЕС действительно было очень важным и историческим решением. Я также хотел бы отметить достижение безвизового режима с Евросоюзом. В этой связи нашим гражданам была предоставлена ​​возможность безвизового въезда в страны ЕС», - сказал Гарибашвили.

По его словам, в отношении НАТО также достигнут ощутимый прогресс.

«Что касается НАТО, то мы добились действительно ощутимого прогресса. Все однозначно заявляют, что сегодня Грузия действительно заслуживает членства в НАТО, но мы прекрасно понимаем, что необходимо окончательное решение и консенсус всех стран-участниц. Мы верим, что однажды наша страна действительно станет членом как Европейского союза, так и НАТО», - сказал премьер.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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