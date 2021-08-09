Свободная индустриальная зона в Кутаиси расширяется

БАКУ /Trend/ - Свободная индустриальная зона "Хуалинг" (СИЗ) в Кутаиси расширяется, ее площадь увеличится на 22 гектара, сказала Trend руководитель отдела маркетинга СИЗ Тата Чолария.

По ее словам, сейчас СИЗ располагается на 36 гектарах и включает в себя 250 компаний, работающих в различных отраслях.

Чопария отметила, что несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, многие компании хотят перенести производство в Грузию.

Она добавила, что инвестиции уже составили 70 миллионов долларов.

Руководитель отдела маркетинга СИЗ сказала, что сегодня в СИЗ представлены предприятия текстильной, мебельной промышленности, а также европейская компания по производству солнечных батарей.

"Интерес вызывают уже представленные в СИЗ отрасли, а также ведется работа по привлечению компаний из новых секторов", - сказала Чолария.

Отметим, что СИЗ "Хуалинг" была построена Hualing Group на китайские инвестиции и начала функционировать в 2015 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)