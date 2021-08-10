Австрийское агентство развития нацелено на поддержку экономического развития Грузии
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Названы абитуриенты, показавшие наивысшие результаты на экзаменах по I и IV группам специальностей в Азербайджане
Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО)
Использовано около 17% средств, выделенных из бюджета на восстановление освобожденных земель - минфин Азербайджана
На бурение субартезианских скважин в некоторых районах Азербайджана выделено 1,96 млн манатов – Распоряжение
Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов - Агентство (Эксклюзив)
Впервые за 48-летнюю историю! Представитель Азербайджана стал лауреатом Грушинского фестиваля в России
Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Минэнерго Узбекистана (Эксклюзив)