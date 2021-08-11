В Грузии наблюдается значительный рост производства семечковых фруктов

Бизнес 11 августа 2021 00:30 (UTC+04:00)
В Грузии наблюдается значительный рост производства семечковых фруктов

БАКУ / Trend / - В 2020 году производство семечковых фруктов в Грузии выросло до 101,9 тысячи тонн, что на 93,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление страны (Geostat).

Как сообщается, посевные площади озимых культур составили 59,5 тысячи гектаров, яровых культур – 151,9 тысячи гектаров. Наибольшую долю в посевных площадях однолетних культур заняла кукуруза – 83,7 тысячи гектаров.

Посевная площадь пшеницы составила 47 100 га, ячменя – 25 600 га, картофеля – 16 400 га, кормовых культур – 13 000 га, овощей – 12 800 га, остальных культур – 12 700 га.

По данным статистики, посевные площади однолетних культур в Грузии в 2020 году составили 211 300 га, что на 4,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство косточковых фруктов составило 63 200 тонн (рост на 64,2 процента), орехов – 40 900 тонн (рост на 32,4 процента), субтропических фруктов – 22 300 тонн (рост на 9,9 процента), цитрусовых – 57 100 тонн (снижение на 10,8 процента). Кроме того, в 2020 году производство винограда увеличилось на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 318,9 тысячи тонн.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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