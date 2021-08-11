В Туркменистане назначен новый посол ОАЭ

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане назначен новый чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ Ахмед Алхай Хамад Хамис Аль-Хамели.

Как сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на встрече с послом обсудил важные аспекты сотрудничества двух стран в политико - дипломатической, торгово - экономической и культурно - гуманитарной сферах.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии диалога, а также обсудили вопросы партнерства в сферах коммуникаций, сельского хозяйства и экологии.

Также была отмечена важность взаимной поддержки международных начинаний и инициатив в рамках авторитетных региональных и международных организаций, в частности, ООН и других.

Отметим, что между Туркменистаном и ОАЭ налажено тесное сотрудничество. Так, компании из этой страны представлены на туркменском энергетическом рынке.

Ранее нефтегазовая компания Petrofac (ОАЭ) выразила готовность к продолжению сотрудничества с Туркменистаном в освоении крупного газового месторождения "Галкыныш".

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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