В Туркменистане назначен новый посол ОАЭ
БАКУ /Trend/ - В Туркменистане назначен новый чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ Ахмед Алхай Хамад Хамис Аль-Хамели.
Как сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на встрече с послом обсудил важные аспекты сотрудничества двух стран в политико - дипломатической, торгово - экономической и культурно - гуманитарной сферах.
Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии диалога, а также обсудили вопросы партнерства в сферах коммуникаций, сельского хозяйства и экологии.
Также была отмечена важность взаимной поддержки международных начинаний и инициатив в рамках авторитетных региональных и международных организаций, в частности, ООН и других.
Отметим, что между Туркменистаном и ОАЭ налажено тесное сотрудничество. Так, компании из этой страны представлены на туркменском энергетическом рынке.
Ранее нефтегазовая компания Petrofac (ОАЭ) выразила готовность к продолжению сотрудничества с Туркменистаном в освоении крупного газового месторождения "Галкыныш".
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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