Грузия анонсировала рекордный экспорт персиков и яблок

БАКУ /Trend/ - Грузия в нынешнем году отправит на экспорт рекордные объемы персиков и яблок, заявил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, на сегодня Грузия уже экспортировала 24 тысячи тонн персиков и яблок.

"У нас успешный сезон в этом году: на экспорт идет рекордный объем персиков и яблок. Думаю, в Кахетии сезон завершится успешно. Уже начался экспорт из Шида Картли, который продлится еще месяц. Этот успех - результат нашей последовательной политики", - сказал Давиташвили.

По его словам, государство решило проблемы с качеством продукции и инфраструктурой, нехваткой холодильного оборудования.

"Если несколько лет назад было одно хозяйство, то сегодня только в селе Чумлаки работает более 40 холодильных хозяйств. Создание инфраструктуры софинансируется государством. Все это обеспечивает конкурентоспособность грузинских персиков на экспортных рынках", - сказал Давиташвили.

По состоянию на 25 июля, Грузия экспортировала 18,9 тонны персиков и нектаринов на сумму 16,9 миллиона долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт персиков и нектаринов вырос на 6,3 тысячи тонн в количественном выражении, а в стоимостном - на 5,9 миллиона долларов.



В прошлом году Грузия экспортировала около 23,4 тысячи тонн персиков, в основном в Россию.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)