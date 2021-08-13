Американская IT-корпорация намерена открыть представительство в Грузии
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В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса
Александр Дугин на платформе Baku Network: Ось Москва-Баку генерирует стратегическую безопасность на Южном Кавказе (ВИДЕО)
В Турции продолжается строительство железной дороги между провинциями Биледжик и Эскишехир (Эксклюзив)
Поручения Президента Ильхама Алиева в связи с тушением пожаров в Турции полностью выполнены - замминистра
Танковые подразделения азербайджанской армии приступили к интенсивным занятиям по боевой подготовке (ВИДЕО)
В Азербайджане сборы по добровольному страхованию имущества от огня и других рисков выросли наполовину
PASHA Life и Израильско-Азербайджанская торгово-промышленная палата подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации будущих совместных инициатив