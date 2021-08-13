Япония поставит в Туркменистан автомобили и экскаваторы

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время из Японии в Туркменистан поступят автомобили марки "Toyota" и экскаваторы марки "Komatsu".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Контракты о закупке были заключены между агентством "Туркменавтоулаглары" и японской компанией "Sumitomo Corporation", а также между Государственным комитетом Туркменистана по водному хозяйству и компанией "Itoshu Corporation".

Контракты также предусматривают закупку запасных частей.

Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана примет участие в финансировании закупок, которые будут осуществляться за счет кредитных средств филиала банка "ING Bank" Нидерландов. С филиалом банка уже подписан меморандум о взаимопонимании по подготовке двух кредитных линий.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)