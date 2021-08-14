Польша назвала объемы внешнеторгового оборота с Грузией

БАКУ /Trend/ - Согласно показателям внешнеторгового оборота, Грузия и Польша обладают потенциалом для развития торговли.

Об этом сообщили Trend в министерстве экономики Польши.

"За первый квартал 2021 года товарооборот между Польшей и Грузией вырос на 6,8 процента - до 46 миллионов долларов. Польский экспорт в Грузию достиг 35,4 миллиона долларов (рост на 5,5 процента), а импорт - 10,5 миллиона долларов (рост на 11,6 процента)", - сказали в ведомстве.

"По нашим данным, товарооборот между Польшей и Грузией в 2020 году составил 158,5 миллиона долларов, снизившись на 15 процентов по сравнению с 2019 годом", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, две страны связывают сокращение товарооборота с пандемией COVID-19.

Как отметили в министерстве, польский экспорт в Грузию достиг 123,4 миллиона долларов, а импорт из этой страны - 35,1 миллиона долларов. Польша экспортирует в Грузию лекарственные препараты, сахар, средства по уходу за кожей, парфюмерию, а импортирует - вина и одежду.