Названы основные туркменские сектора, представляющие интерес для Австрии

БАКУ /Trend/ - Логистика, транспорт и консалтинг являются основными секторами Туркменистана, представлявшими интерес для Австрии в период с января по апрель 2021 года, сообщили Trend в Федеральном министерстве по цифровым и экономическим вопросам Австрии.

Согласно информации, товарооборот между Туркменистаном и Австрией за этот период достиг 4,8 миллиона евро.

В отчетном периоде из Туркменистана импортировались в основном устройства связи, овощи и фрукты, экспортировались в страну рабочие машины, фармацевтическая продукция.

Как ранее сообщили Trend в министерстве, общий товарооборот между Австрией и Туркменистаном в январе 2021 года составил 300 тысяч евро.

"Наиболее важными экспортными товарами являются различные виды оборудования, лекарственные и фармацевтические средства", – отметили в министерстве.

В 2020 году востребованными видами экспортной продукции были: лекарственные и фармацевтические средства, рабочее оборудование, пищевые продукты, парфюмерия, моющие и чистящие средства и др. К основным видам импортных товаров из Туркменистана относились: оборудование связи, овощи и фрукты, транспортные средства, одежда и аксессуары.

"Австрийские компании по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве в области энергетики Туркменистана, включая возобновляемые источники энергии, а также в сфере экологических технологий (управление водными ресурсами и отходами), медицинских технологий и фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, инфраструктуры и цифровизации", – говорится в сообщении ведомства.

(Автор: Джейла Алиева)

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