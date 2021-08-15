Грузия поделилась данными по основным экспортным товарам в Россию

Бизнес 15 августа 2021 08:00 (UTC+04:00)
Грузия поделилась данными по основным экспортным товарам в Россию

БАКУ / Trend / - С января по июнь 2021 года Грузия экспортировала в Россию 20 828 тонн вина на общую сумму 59,7 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

В отчетном периоде Грузия экспортировала в Россию 54 639 тонн ферросплавов на сумму 72,9 миллиона долларов (за аналогичный период прошлого года – 49 310 тонн на сумму 49,4 миллиона долларов).

Кроме того, из Грузии в Россию было поставлено 54 272 тонны природных, минеральных и газированных вод на сумму 30,8 миллиона долларов, а также 18 460 тонн воды, минеральной и газированной воды с добавлением сахара на общую сумму 12,9 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала в Россию 3629 тонн алкогольных напитков на сумму 15,7 миллиона долларов (за тот же период 2020 года – 2 958 тонн на общую сумму 14,1 миллиона долларов).

С января по июнь 2021 года внешнеторговый оборот между Грузией и Россией превысил 729,8 миллиона долларов, что составляет 11,8 процента от общего товарооборота Грузии.

За отчетный период Грузия в целом экспортировала на российский рынок продукции на сумму 263,7 миллиона долларов, что составляет 14 процентов от общего объема экспорта.

Между тем, Россия экспортировала на грузинский рынок продукции на 466,05 миллиона долларов, что составляет 10,8 процента от общего импорта в Грузию.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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