Американская IT-корпорация намерена открыть представительство в Грузии

БАКУ /Trend/ - Агентство по инновациям и технологиям Грузии (GITA) провело переговоры с американской корпорацией Oracle по вопросу открытия центров обработки данных и представительства, в которых будут трудоустроены грузинские IT-специалисты.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В переговорах приняли участие вице-президент Oracle Люк Ловальский, заместитель министра экономики Грузии Ираклий Надареишвили, председатель GITA Автандил Касрадзе, генеральный консул в Сан-Франциско Леван Беридзе.

На встрече представители американской корпорации приветствовали новые налоговые льготы в Грузии для IT-компаний.

Ранее сообщалось, что грузинское правительство значительно снизило налог на прибыль для IT-компаний. Кроме того, стартапы GITA получат возможность участвовать в программах ускорения Oracle, чтобы быстрее масштабировать свой бизнес.

Oracle - американская многонациональная корпорация компьютерных технологий со штаб-квартирой в Остине, штат Техас.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)