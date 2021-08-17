Туркменистан и ОАЭ обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Бердынияз Матиев и новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Туркменистане Ахмед Алхай Хамад Хамис Аль-Хамели в ходе встречи, состоявшейся в Ашхабаде, обсудили возможность участия Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае, передает Trend со ссылкой на Бизнесс Туркменистан.

Ha встрече Аль-Хамели подчеркнул глубину отношений между ОАЭ и Туркменистаном во всех областях, высоко оценив сотрудничество, дружбу и исторические связи между двумя странами.

В свою очередь, замминистра Матиев высоко оценил прочные связи между двумя странами и конструктивное сотрудничество на всех уровнях. Он пожелал послу успехов в его работе, подчеркнув готовность страны оказать всю необходимую поддержку для содействия выполнению его задач.

В ходе встречи стороны обсудили пути расширения связей, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Одной из важных тем обсуждения стало возможное участие Президента Туркменистана на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», запланированной к проведению в Дубае.

Всемирная выставка «ЭКСПО-2020» стартует 1 октября 2021 года и продлится по 31 марта 2022 года. В настоящее время свое участие подтвердили более 190 стран мира, а организаторы ожидают порядка 25 миллионов посетителей. День Туркменистана на выставке запланирован на 9 октября.