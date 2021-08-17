В Азербайджане очередной группе предпринимателей выданы стартап-сертификаты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще трем субъектам предпринимательства выданы стартап-сертификаты. Это приложение Orangeline для организации и управления деятельностью колл-центров ООО Kibrit.Tech, проект insure.az, предоставляющий страховые услуги ООО Profam на единой платформе, и одноименный онлайн-ресурс ООО Unibroad для желающих получить образование за рубежом.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, эти субъекты МСБ освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога по доходам от инновационной деятельности сроком на три года.

Отметим, что для получения соответствующих сертификатов следует обратиться в Агентство. До сих пор стартап-сертификаты выданы 10 субъектам микро- и малого предпринимательства. Для ознакомления с критериями получения сертификата, а также получения дополнительной информации по форме обращения и другим необходимым документам следует перейти по ссылке https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)