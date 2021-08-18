26 лет успешной деятельности

Сегодня страховая компания A-Qroup отмечает свой очередной день рождения - 26 лет на рынке.

За этот немалый срок A-Qroup прошла серьезный путь, покорила множество рубежей, преодолевая сотни препятствий, но по-прежнему полна новых идей и желаний их реализовать.

26 лет - неуклонно, из года в год улучшая свои позиции, создавая высокопрофессиональную команду, наработав огромный опыт, в том числе в кризисных условиях, совершенствуя услуги, обеспечивая максимально быстрое онлайн обслуживание и комфортное взаимодействие с компаниями, разрабатывая продукты и сервисы, отладив бизнес-процессы и систему контроля качества на всех этапах страховой деятельности, A-Qroup все еще ставит перед собой высокую планку, чтобы стать более современной и удобной для клиентов.

26 лет стабильности и роста A-Qroup свидетельствует о значительном опыте и о надежности, проверенной временем. За эти годы внедрены все необходимые технологии для того, чтобы сделать взаимодействие клиента с компанией простым, понятным и комфортным. Многие процессы продаж и урегулирования страховых случаев автоматизированы. Все это позволяет решать задачи, которые ставят перед компанией клиенты на высочайшем профессиональном уровне.

За 26 лет своего существования A-Qroup прошёл большой путь от становления до выхода на лидирующие позиции, получив свое признание за высокое качество предоставляемых услуг, инновации, надежность, доверие, профессионализм, ответственность и качественный сервис. 26 лет A-Qroup продолжает удивлять своих клиентов чуткостью и скоростью.

Десятки тысяч людей доверяют A-Qroup свою недвижимость, автомобили, но самое главное своё Здоровье! Именно охрана здоровья Застрахованного, организация полноценной медицинской помощи было и остается приоритетным направлением A-Qroup на протяжении 26 лет.

В свой день рождения коллектив страховой компании A-Qroup благодарит своих партнеров и клиентов за доверие, плодотворное сотрудничество. Сраховая компания A-Qroup работает для тех, кто ценит разницу, комфорт, скорость и высокий уровень сервиса.

26 лет – это лишь начало истории. Впереди A-Qroup ждут новые высоты и достижения.

Страховые интересы у каждого разные, но все они достойны самой лучшей защиты, которую Вам всегда готова предложить ваша страховая компания - A-Qroup.