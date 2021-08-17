Доля промышленности в ВВП Азербайджана выросла с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2021 года в структуре ВВП Азербайджана доля промышленности составила 40,3 процента, что на пять процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

По данным ведомства, в структуре ВВП 10,3 процента пришлось на торговлю и ремонт транспортных средств (сокращение на 0,9 процента), 7,3 процента – на транспорт и складское хозяйство (сокращение на 0,2 процента), 6,5 процента - на сельское, лесное хозяйства и рыбоводство, 5,1 процента - на строительство, более одного процента - на сферу размещения туристов и бытовых услуг, 1,8 процента - на сферу информации и связи, а 18,5 процента – на долю прочих секторов экономики.

Чистые налоговые поступления от импорта продукции в указанный период составили 9,1 процента ВВП, сократившись на 1,1 процента по сравнению с январем - июлем 2020 года.

ВВП Азербайджана в январе - июле вырос на 2,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 47,262 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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