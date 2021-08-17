В Грузии назвали показатели экспорта в Туркменистан некоторых видов пищевой продукции

БАКУ /Trend/ - Грузия в январе - апреле 2021 года экспортировала в Туркменистан 720 тонн соевого сиропа на общую сумму 471 тысяча долларов, сообщили Trend в грузинском минсельхозе.

Кроме того, Грузия в указанный период экспортировала в Туркменистан 58,2 тонны чая на сумму 91 200 долларов.

Грузинский экспорт экстракта чая и кофе в Туркменистан составил 1,3 тонны на сумму 2 900 долларов.

Отметим, что в январе – апреле Грузия экспортировала в Туркменистан сельскохозяйственную продукцию на 1,7 миллиона долларов.

В то же время Туркменистан экспортировал в Грузию сельхозпродукцию на 411 тысяч долларов.

Грузия в отчетный период в основном поставила в Туркменистан соевый сироп, мороженое мясо, мясо птицы и картофель.

Туркменистан экспортировал в Грузию мясо птицы, мороженое мясо и хлебобулочные изделия.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva