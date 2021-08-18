Муниципалитет на юго-западе Грузии нацелен на реализацию новых туристических проектов

Бизнес 18 августа 2021 17:51 (UTC+04:00)
Муниципалитет на юго-западе Грузии нацелен на реализацию новых туристических проектов
В Грузии было продано очередное предприятие в рамках программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса»
В Грузии было продано очередное предприятие в рамках программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса»
Муниципалитет на юго-западе Грузии нацелен на реализацию новых туристических проектов
Муниципалитет на юго-западе Грузии нацелен на реализацию новых туристических проектов
Грузия является приоритетной страной для Австрийского агентства развития
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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