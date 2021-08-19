Названы данные по внешнеторговому товарообороту Грузии за январь-июль
БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы статистики Грузии, в январе-июле 2021 года внешнеторговый товарооборот страны (без учета незаявленной торговли) составил 7 484,9 миллиона долларов США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на статслужбу.
Согласно информации, это на 21,8 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В том числе экспорт составил 2 275,6 миллиона долларов США, или на 27,8 процента больше, а импорт - 5 209,3 миллиона долларов США, или на 19,3 процента больше.
Отрицательное сальдо торгового баланса в январе-июле 2021 года составило 2 933,6 миллиона долларов США (39,2% внешнеторгового оборота).
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @Mila61979356
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Украина нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в развитии нефтегазового комплекса – министерство
Казахстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом
Минэнерго Турции назвало планируемую сумму затрат на строительство газопровода Игдыр-Нахчыван в 2021 г. (Эксклюзив)
В Грузии было продано очередное предприятие в рамках программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса»
Рабочий визит руководства Бакинской академии хореографии в Санкт-Петербург: встречи, соглашения и планы на будущее (ФОТО)
Расходы на установку новых кассовых аппаратов в Азербайджане будут компенсироваться налоговыми обязательствами
Лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелее переносят заражение коронавирусом – кардиолог
Туркменистан всегда был и остается глубоко заинтересованным во внутриполитической стабильности и безопасности Афганистана-МИД
Азербайджанский стартап-проект подписал долгосрочное соглашение с легендой бразильского футбола (ФОТО)
Президент Турции на выставке IDEF-2021 проявил особый интерес к отечественному броневику производства TÜMOSAN (ФОТО)
Гаджи Алиев о награждении Фирдовси Умудова: «Он сыграл незаменимую роль во всех моих успехах» (ФОТО)
МСБ Азербайджана при построении информационных систем старается минимизировать капзатраты - минсвязи
В Азербайджане стала известна дата подготовительного заседания суда по делу экс-посла Эльдара Гасанова