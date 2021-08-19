Названы данные по внешнеторговому товарообороту Грузии за январь-июль

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы статистики Грузии, в январе-июле 2021 года внешнеторговый товарооборот страны (без учета незаявленной торговли) составил 7 484,9 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статслужбу.

Согласно информации, это на 21,8 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В том числе экспорт составил 2 275,6 миллиона долларов США, или на 27,8 процента больше, а импорт - 5 209,3 миллиона долларов США, или на 19,3 процента больше.

Отрицательное сальдо торгового баланса в январе-июле 2021 года составило 2 933,6 миллиона долларов США (39,2% внешнеторгового оборота).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)