Латвия определила приоритетные направления для привлечения грузинских инвестиций

БАКУ /Trend/ - Латвия определила несколько приоритетных секторов для привлечения грузинских инвестиций.

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Латвийской Республики.

По данным министерства, это такие области, как ИКТ, биоэкономика, центры обслуживания международного бизнеса, а также строительство, транспорт и логистика.



"Мы, конечно, будем приветствовать любой интерес грузинского бизнеса инвестировать в различные сектора латвийской экономики, где они видят потенциал, в том числе и в уже упомянутые сферы", – добавили в министерстве.

Сотрудничество в сфере транспорта и туризма до сих пор было предметом взаимного интереса и выгоды между Грузией и Латвией, отметили в министерстве.

По данным министерства, в 2020 году в Латвии функционировало 80 компаний с грузинскими инвестициями на общую сумму 4,1 миллиона евро.

"Как только ограничения на поездки, введенные в связи с пандемией COVID-19, будут сняты, мы начнем вместе работать над организацией семинаров по продвижению и развитию медицинского туризма в Латвии для экспертов и представителей СМИ, работающих в сфере туризма Грузии", – сказали в министерстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)