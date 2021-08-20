БАКУ / Trend / - Грузинский цементный клей поступит на продажу в Литву, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



Как сообщается, предприятие по производству сухих смесей Formula Construction представит свою продукцию на литовском рынке в конце августа.

"Пробные партии уже отправлены в Литву и другие страны Балтии, окончательный ответ мы получим в конце августа. После этого мы начнем готовиться к экспорту", – сказал управляющий Formula Construction Ираклий Хунцария.

Компания Formula Construction, расположенная в Авчала (Тбилиси), инвестировала в свой бизнес 1 миллион лари.

Ключевыми продуктами компании являются цементный клей, самокорректирующиеся полы, лакокрасочные материалы, штукатурки и т. д.

"Мы делаем упор на низкодоходный сегмент, чтобы удовлетворить потребности рынка", – сказал Хунцария.

Formula Construction начала строительство завода в августе 2018 года и выпустила первый продукт в июне 2019 года. На данном этапе компания производит 22 продукта, но планирует довести этот показатель до 50 наименований.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)