Япония подарила передвижную библиотеку горному региону Грузии

БАКУ /Trend/ - Правительство Японии подарило передвижную библиотеку стоимостью 72 тысячи долларов жителям грузинского горного региона Аджария, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Этот шаг позволит расширить доступ местных жителей к книгам и образованию в целом.

«Библиотека полностью оборудована и готова путешествовать из деревни в деревню, чтобы расширить доступ к литературе для детей и молодых людей, живущих в высокогорье Аджарии», - заявили в посольстве Японии в Грузии.

Реализация проекта профинансирована в рамках Программы грантов для широких масс (GGP).

С 1998 года и до сегодняшнего дня в рамках этой программы в Грузии было профинансировано до 180 проектов на общую сумму более 19 миллионов долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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