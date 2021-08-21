В Грузии выросло число введенных в эксплуатацию объектов

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 128 объектов общей площадью 818,6 тысячи квадратных метров, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу статистики (Геостат).

По сравнению с январем – июнем 2020 года, число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 39,3 процента, а их площадь – на 7,9 процента.

Больше половины построенных объектов за шесть месяцев 2021 года приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли.

В Грузии в первом полугодии 2021 года муниципальными органами власти было выдано 4,4 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 2,96 миллиона квадратных метров.

По сравнению с январем – июлем 2020 года, число выданных разрешений выросло на 5,5 процента, а площадь предполагаемого строительства – на 14,7 процента.

Из общего числа выданных разрешений 71,8 процента приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.

Компетентные органы с начала года выдали разрешения на строительство самых разных зданий: многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и др. В основном выдавались разрешения на строительство жилых комплексов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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